شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة المخدرات» تمكِّن 120 متعافيا من الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

نجحت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في تمكين 120 متعافياً من الإدمان بمختلف مناطق المملكة من التوجه لأداء مناسك الحج لعام 1440، وذلك بناء على موافقة وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في إطار أنشطة اللجنة في تقديم البرامج العلاجية والتأهيلية والرعاية المستمرة.

وبينت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن توجيهات وزير الداخلية تقضي بتكثيف الجهود في تطوير البرامج والخطط العلاجية والتأهيلية، بما يساعد المتعافين ويُعينهم على الثبات وعدم العودة لتعاطي المخدرات؛ ومن تلك البرامج أداء فريضة الحج بيسر وسهولة.

وأشارت إلى أن المملكة تبذل جهوداً كبيرة في مواجهة مشكلة المخدرات وعلاج وتأهيل المدمنين، وتنظيم الكثير من المناشط في هذا الجانب، ومن ضمنها رحلات لتمكين المتعافين من أداء مناسك الحج، كونها وسيلة من وسائل تحقيق الذات والشعور بالرضا، وأن الهدف الأساس من الرحلات الإيمانية تأكيد الاهتمام بالمتعافين من الإدمان، باعتبار المدمن شخصاً مريضاً بحاجة للعلاج والرعاية والاهتمام تمهيداً لإعادة اندماجه في المجتمع.