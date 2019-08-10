شكرا لقرائتكم خبر عن «مسك الخيرية» تهيئ 4000 متطوع ومتطوعة لخدمة الحجاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أكمل مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية»، أمس الأول، برنامج «مسك المشاعر» لتهيئة المتطوعين المشاركين في الحج والذي استمر طيلة 20 يوما في 13 مدينة، واستفاد من البرنامج 4065 متطوعا ومتطوعة سيعملون تحت مظلة 16 جهة رسمية. وبدأ البرنامج بتدريب المتطوعين المسجلين لدى وزارة الحج والعمرة ضمن برنامج «كن عوناً»، ويشمل تدريب المتطوعين المسجلين لدى مختلف القطاعات الرسمية المشاركة في الموسم، وحضر المتطوعون ورش عمل تضمنت العديد من الجلسات التفاعلية، وبلغ إجمالي عدد ورش العمل التي تم عقدها ضمن البرنامج 195 ورشة حضرها المتطوعون من مختلف المناطق.

وعمل البرنامج على تأصيل ثقافة التطوع، ومنح الفرد مساحة أكبر في المشاركة بأعمال خيرية، وتمثلت المحاور الأساسية على مفاهيم التطوع وأخلاقيات وقيم العمل التطوعي وأخلاقيات متطوع الحج، و التواصل مع الحجاج، بفهم وتقبل الثقافات المختلفة وفنون التعامل، إضافة إلى منهجية استجابة المتطوع لطوارئ ومشكلات الحج وتقديم الدعم في الظروف المختلفة.

وفي الوقت الذي بلغ فيه عدد الذكور المستفيدين من برنامج «مسك المشاعر» 2639 شاباً، وعدد الإناث 1426 شابة، تنوعت مجالات عمل المتطوعين بتنوع تخصصاتهم وخبراتهم، وتولى المئات منهم استقبال الحجاج وتوديعهم في المطارات والمنافذ المختلفة، إضافة إلى خدمات الترجمة والإرشاد وتوجيه التائهين.