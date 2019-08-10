شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار على المشاعر و3 مناطق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية اليوم (السبت) على مناطق جازان، عسير، الباحة، تشمل الأجزاء الساحلية منها، وسماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر.

وبينت الهيئة أن نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يستمر على شرق ووسط المملكة ويمتد إلى منطقة نجران. ولفتت إلى أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وفي الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، مؤكدة أن مكة المكرمة تسجل اليوم 40 درجة مئوية، والمدينة المنورة 41، الرياض والدمام 43، وجدة 38.