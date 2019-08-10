متطوعو الدفاع المدني.. مهنية في الإنقاذ والإسعاف الأولي

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جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (المشاعر المقدسة) يتواجد 54 متطوعاً من متطوعي الدفاع المدني بمنطقة جازان؛ للمشاركة بمهمات الإنقاذ والإسعافات الأولية ومساعدة الحجاج، ومباشرة الإصابات ومهمات الدفاع المدني بالمشاعر المقدسة. وأوضح رئيس العلاقات العامة بالفريق المتطوع خالد عارضي لٰـ«الخليج 365» أن 54 متطوعاً تم ترشيحهم للإيفاد بالمشاعر المقدسة من أصل 300 متقدم، يمثلون 9 فرق تطوعية؛ حرصاً على إيفاد المتطوع المؤهل لتقديم الخدمة التطوعية بمهنية، تعكس المستوى الذي وصل له العمل التطوعي في ظل الرؤية

يتواجد 54 متطوعاً من متطوعي الدفاع المدني بمنطقة جازان؛ للمشاركة بمهمات الإنقاذ والإسعافات الأولية ومساعدة الحجاج، ومباشرة الإصابات ومهمات الدفاع المدني بالمشاعر المقدسة. وأوضح رئيس العلاقات العامة بالفريق المتطوع خالد عارضي لٰـ«الخليج 365» أن 54 متطوعاً تم ترشيحهم للإيفاد بالمشاعر المقدسة من أصل 300 متقدم، يمثلون 9 فرق تطوعية؛ حرصاً على إيفاد المتطوع المؤهل لتقديم الخدمة التطوعية بمهنية، تعكس المستوى الذي وصل له العمل التطوعي في ظل الرؤية السعودية ، إذ تم تأهيل المتطوعين بالتدريبات الرياضية ، والدورات الفنية والمهارية على مدار أسبوعين بمهمات الدفاع المدني، والمشاركة في عمليات الإخلاء، وإنقاذ الحالات المصابة، وتقديم الإسعافات الأولية، ودراسة أهم جزئيات المهمات التطوعية في المشاعر المقدسة.

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