شكرا لقرائتكم خبر عن «روضات مكة» تحتضن 193 طفلاً لأبناء الحجاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)al- بدأت الحضانات والروضات الموسمية في مكة المكرمة استقبال أطفال حجاج الداخل الذين سجلوا عبر المسار الإلكتروني، الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة. بدأت الحضانات والروضات الموسمية في مكة المكرمة استقبال أطفال حجاج الداخل الذين سجلوا عبر المسار الإلكتروني، الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة. وبلغ عدد الأطفال المسجلين بالمسار الإلكتروني 177 طفلاً من حجاج الداخل، و16 طفلاً عبر جوال المبادرة، من مختلف الجنسيات العربية والإسلامية، (مصر، وسورية، واليمن، والسودان، والجزائر، والهند، والأردن، والهند، وباكستان، وسنغافورة)، ليصل مجموع الأطفال إلى 193 طفلاً.



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