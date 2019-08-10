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قناة ‎#الجزيرة في حربها الإعلامية على ‎#السعودية تستخدم مريض نفسي !!

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‏قناة ‎#الجزيرة في حربها الإعلامية على ‎# تستخدم مريض نفسي ليهاجمها وتقدمه لمشاهديها كمدون !!



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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