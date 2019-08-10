البريد السعودي يخصِّص 529 موظفًا لتقديم خدماته لضيوف الرحمن

أكَّد رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي، أنَّ المؤسسة خصصت 529 موظفًا لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، من خلال 15 مكتبًا ومنفذ بيع في مكة المكرمة ومشعري منى وعرفات.

وأوضح أبانمي أنَّ المكاتب والمنافذ التابعة للمؤسسة تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة، تساندها 66 سيارة، و3 مكاتب متنقلة، و72 دراجة نارية، بالإضافة إلى 9 مكاتب في المدينة المنورة ومكتبين متنقلين، وقد عمدت المؤسسة إلى تشغيل بعض مكاتب المنافذ البرية الحدودية لمزيدٍ من الراحة للحجيج.

وبيَّن أنَّ المؤسسة تواصل تقديم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عبر حزمةٍ من البرامج اللوجستية والذكية، تعتمد على توظيف التقنية لخدمة حجاج الداخل والخارج .

وأوضح أنَّ المؤسسة في إطار رؤية المملكة 2030، تسهم في تقديم خدماتها للحجيج، ضمن أجهزة الدولة المعنية بالحجّ وخدمات الحجاج، كأحد العناصر الفعّالة في برنامج ضيوف الرحمن، الذي يشرف عليه مكتب تحقيق الرؤية في منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين.

ولفت إلى أنَّ المؤسسة تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات المتميزة لحجاج بيت الله الحرام، اتساقًا مع توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتوفير أعلى مستوى من الخدمات للحجيج .

وذكر أبانمي أنَّ «البريد السعودي» تهدف إلى أن تكون رائدة في تقديم الخدمات التكاملية واللوجستية لضيوف الرحمن، مع التوسُّع في الاستثمار بقطاع الحج وتقديم خدمات متطورة، إلى جانب تجويد الخدمات وتحقيق مستويات عالية من رضا الحجيج، وإثراء قطاع الحج بتقديم خدمات متكاملة ومتطورة تحقق أهداف الشراكات المحلية والعالمية لإظهار البريد كمقدم خدمة مفضل للحجاج.

وقال أبانمي: إنَّه طبقًا لما جاء في رؤية 2030، فإنَّ المملكة ستستضيف العام المقبل 30 مليون معتمر، وخمسة ملايين حاج، وهو ما يستلزم رفع المؤسسات المنوط بها خدمة الحجاج والمعتمرين من استعداداتها لمواجهة هذه الأعداد والارتقاء بمستوى خدماتها المقدمة إلى ضيوف الرحمن، وهو ما قامت به مؤسسة البريد السعودي حرصًا على تقديم موسم حج مميز هذا العام والانطلاق منه إلى مواسم أخرى أكثر نجاحًا واحترافية.

Advertisements

وأشار إلى أنَّ مؤسسة البريد السعودي، ومع مرورها بمرحلة التحول، تحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملائها لتواكب تطلعات قيادة المملكة عن طريق إنشاء شركات متخصصة مثل شركة الخدمات البريدية واللوجستية التي ستسهم بفعالية بالتعاون مع كل من برنامج خدمة ضيوف الرحمن، ووزارة الحج والعمرة، وقطار الحرمين السريع في تقديم خدمات نوعية ومتميزة خلال موسم حج العام الجاري في إطار منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات التي يعد البريد السعودي عنصرًا فاعلًا بها.

وبيَّن أن ما يقوم به البريد يأتي في إطار دوره داخل منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات تحت مبادرة «النقل متعدد الوسائط»، التي تشمل توفير خدمة النقل متعدد الوسائط لضيوف الرحمن، التي يشارك البريد السعودي فيها بمركز أعمال الحج والعمرة، وهو إحدى مبادرات البريد السعودي الاستراتيجية لتعزيز التحول إلى مقدم خدمة تكاملية وخدمات لوجستية وللمساهمة في تحقيق «رؤية المملكة 2030» والتكامل مع برنامج ضيوف الرحمن، ومشروع قطار الحرمين السريع الذي يقوم بأعمال نقل وحفظ الأمتعة لركاب القطار بين المدن وتوصيلها لمقار إقامتهم، ومشروع المراكز اللوجستية المتوسطة التي تُعْنى بنقل الأمتعة من خلال دولة القدوم لضيوف الرحمن إلى عودتهم مرورًا بصالات إتمام إجراءات السفر ومراكز للتبادل الدولي للمعالجة، وكذلك إدارة شحن طرود ضيوف الرحمن من خلال 11 مكتبًا دائمًا وموظفين لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظات جدة والطائف وينبع.

وأشار إلى أنَّ البريد السعودي يسعى إلى تحمل تبعات ما ييسر لضيوف الرحمن أداء مناسكهم بدون معاناة من المطار إلى أماكن سكنهم ثم إلى المطار مرة أخرى، تحت شعار (حج بلا حقيبة)؛ حيث يقدم البريد لأول مرة هذا الموسم، خدمة جديدة هي خدمة نقل وحفظ الأمتعة بالتعاون مع قطار الحرمين السريع، إسهامًا في تحقيق أهداف برنامج ضيوف الرحمن وتطوير مناولة نقل حفظ الأمتعة.

وأضاف أبانمي أنَّ البريد يؤمن لحماة الوطن من القوات المشاركة في أعمال الحج احتياجاتهم من الطرود وسندات الهدي والأضاحي ونقل حقائب السفر الخاصة بهم إلى منازلهم، كما يواصل تقديم (خدمة طرود ضيوف الرحمن)، في نظام المسار الإلكتروني بالتكامل مع وزارة الحج والعمرة، التي تتضمن التقاط الطرود الخاصة بالحجاج من مواقع تجمعهم وإرسالها الى عناوينهم في بلادهم مباشرة عبر البريد السريع لتجنيبهم عناء حمل ونقل هذه الطرود طوال تواجدهم بالأراضي المقدسة.

وأكَّد أنَّ خدمات البريد الرسمي تقدم بأعلى مستوى لجميع الجهات والقطاعات الحكومية المشاركة في موسم الحج، التي أضيفت إليها هذا العام خدمة «عاجل»، إلى جانب خدمة بيع شرائح شركات الاتصالات وشحن بطاقات الاتصالات للحجاج والزوار من خلال مكاتب البريد في العاصمة المقدسة والمشاعر، والمدينة المنورة من خلال الشراكة مع شركات الاتصالات المختلفة.

وأفاد المهندس أبانمي، أنَّ المؤسسة حرصًا على تحقيق الاستفادة القصوى للحجيج من التجارة الإلكترونية التي يعرض البريد السعودي عبرها مجموعة واسعة من المنتجات في السوق الإلكتروني E-Mall، وفر البريد ملابس إحرام بتقنية «النانو» التي تضمن الحماية من الجراثيم، ويقدمها بالتعاون مع إحدى الشركات الخارجية كما يعمل البريد، أيضًا، على توسيع قاعدة عملاء التجارة الإلكترونية من خلال تصدير مشتريات الحجاج من مناطق المشاعر المقدسة، مثل التمور من المدينة المنورة، وبعض الأجهزة الإلكترونية ذات الأسعار الأقل من المتاجر، والاستمرار في ارتباط المواطنين بمشترياتهم من مختلف دول العالم.