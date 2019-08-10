آل الشيخ لضيوف خادم الحرمين: أنتم سفراء المملكة في بلادكم.. انقلوا ما رأيتم دون مجاملة

التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بحضور نائب الوزير الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد, اليوم بمقر الوزارة في مشعر منى، نخبة من ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام 1440هـ, من مختلف دول العالم.

واستهل الدكتور آل الشيخ كلمته بالترحيب بالضيوف في بلدهم الثاني المملكة، مقدما التهنئة بأن كتب الله لهم أن يكونوا من حجاج بيت الله الحرام وضيوفا كراما على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤكداً أن قادة المملكة يولون اهتماما كبيرا بإخوانهم المسلمين في كل أنحاء العالم من خلال العديد من الأعمال الخيرة ومنها هذه الاستضافة المباركة .

وأكد أن المملكة منذ أن تأسست على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - حتى اليوم وهي تُعنى بالمسلمين في شتى بقاع العالم ، وكان لها اسهامات جليلة في كل ما يخدم الإسلام والمسلمين ويرفع شأنهم بدون منٍ أو أذى أو مقابل، يضاف إلى ذلك هذه الخدمات العظيمة على ما نشاهده اليوم من مشروعات تنموية عظيمة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

وأوضح الوزير آل الشيخ أن الإعداد والتخطيط يجريان لكل موسم حج بعد نهاية كل موسم بعشرة أيام، حيث يبدأ الإعداد للحج القادم من خلال إقامة المشاريع والأعمال التي تهيأ للموسم القادم حتى يكون أفضل مما قبله، والمملكة تدفع مئات المليارات من أجل خدمة الحرمين الشريفين وتوسعتهما وتطويرهما بشكل مستمر.

وأضاف، أن «الإسلام مستهدف من خلال استهداف معقله الأول المملكة العربية السعودية لأنها رأس العالم الإسلامي والقائمة على بيت الله الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشاعر المقدسة التي تحكم شريعة الإسلام»، مؤكداً أننا نشعر في هذه البلاد بالاطمئنان والراحة والاستقرار والالتفاف حول قيادتنا، هذه القيادة التي ترعى الشعوب الإسلامية كما ترعى أبناء الشعب السعودي في هذه البلاد المباركة ويسعدها ما يسعد كل مسلم ويسوؤها ما يسوء أي مسلم في العالم».

وتابع «أن ما رأيتموه من إنجازات ضخمة في الحرمين الشريفين وتسهيلات كبيرة للحجاج والمعتمرين والمشاعر المقدسة والزوّار كلها بفضل الله ثم بفضل توجيهات ومتابعة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأنهما يقومان بالإشراف بأنفسهما والوقوف على كل أعمال الحج».

وأشار إلى أن «الهجمة الشرسة التي تشنُ ضد المملكة من أعداء الإسلام وأعداء العرب من عدة جهات تعرفونها كلكم ولا تخفى عليكم وتنطلق من منطلقات كثيرة أهمها المنطلق العقدي الذي يجمعنا جميعاً فهم لا يريدون أن يقوم الإسلام وفق الكتاب والسنة، بل يريدون إسلام لهم وهم الذين يفصلونه وينتجونه على مبتغاهم».

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وأفاد أن المملكة العربية السعودية وقفت مع القضية الفلسطينية موقفاً لم تقفه أي دولة بالعالم، دعما للقضية الفلسطينية وشعبها المناضل، منذُ أن وقع الاحتلال في فلسطين، وإلى اليوم والمملكة على نفس الموقف لم تتغير، لافتاً إلى أن الملك سلمان كان من ضمن المتطوعين للدفاع عن فلسطين وإخوانه في عهد الملك عبدالعزيز ودائماً يسخرون جميع أجهزة الدولة لخدمة القضية الفلسطينية ، والكل يعرف هذا ولا يمكن المزايدة عليه .

وأكد أن «جميع المسلمين هم في قلب المملكة قياما برسالتها السامية، وفق ما أمرنا به القرآن العظيم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من التأخي والتعاون والتعاضد بين المسلمين, مشيرا إلى أن ما حصل لإخواننا في نيوزيلندا سبّب جرحاً عميقاً في قلب كل مسلم وقلوبنا في المملكة بالذات، وكان الجرح مؤلم ، سائلاً المولى عز وجل لجميع الشهداء بالرحمة والمغفرة وأن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل».

وأشار إلى أن «المنظمات الإرهابية تحاول أن تستغل المسلمين وتستغل السفهاء منهم لتنفيذ أجندات لتدمير وتقسيم بلاد المسلمين وهذه المنظمات كلها مع الأسف تخرج تحت عباءة المسلمين، وجميع هذه المنظمات والجمعات تتاجر بالدين، وجعلت منه رداءً للوصول إلى أهداف دنيوية وسياسية».

وأضاف «يجب أن نحرص ونكون هداة مهتدين وأن نذهب إلى بلادنا راضين مرضيين من الله سبحانه وتعالى بعمل كل خير وأن نحقق للناس الوجهة الصحيحة من خلال إعطائهم فكرة عما وجدوه في مسجد الله الحرام والمشاعر المقدسة وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمن ورخاء واستقرار هذه رسالة المملكة وأنتم سفراء المملكة في بلادكم لتنقلوا ما رأيتم دون رياء أو مجاملة ».

واختتم كلمته قائلاً «المملكة بتوجيه من قيادتها تجند مئات الآلاف من أبناءها الذين يعملون ليلاً ونهاراً لخدمة ضيوف بيت الله الحرام ويأبون إلا أن يكونوا خداما للحرمين الشريفين قيادةً وشعباً على قلب رجل واحد, مؤكدا أن المملكة ولله الحمد مقبلة على خير عظيم بدأ من التفاف الشعب السعودي النبيل حول قيادته الحكيمة ، التي تعد بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خط أحمر ، ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين في كل بقاع العالم، وأن يحفظ لهم دينهم وعقيدتهم وأن يوحد كلمتهم، وأن يكونوا إن شاء الله على قلب رجل واحد، والحق أولى من أن يتبع، والباطل أولى أن ينكر».

واستمع الوزير آل الشيخ إلى مداخلات الضيوف الذين أكدوا أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين لا تألوا جهداً في نشر المحبة والسلام والحرص على توحيد الصف الإسلامي وأنها عصية أبيه على كل الحاقدين الذين يريدون بالإسلام والمملكة سوءاً، مؤكدين أن برنامج الاستضافة ملتقى مهم للمؤثرين والشخصيات الإسلامية لتعاون فيما بينهم لتحقيق ما تتطلع له الشعوب المسلمة.