الإحصاء: إجمالي حجاج الخارج والداخل القادمين لمكة بلغ 2.096.023 حاجًا

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أنَّ إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج حتى الساعة الـ 9 من مساء أمس الجمعة بلغ ( 2.096.023 ) حاجًا .

وأوضحت الهيئة أنَّ العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة، حيث ستُعْلِن الهيئة عنهم صباح التاسع من ذي الحجة .