بالفيديو.. إصابة متسوقين في حريق بمجمع تجاري شهير بأبوعريش

شبَّ حريق في أحد المجمعات التجارية الشهيرة بمحافظة أبوعريش في منطقة جازان، مساء أمس الجمعة، تسبَّب في إصابة بعض المتسوقين، نتيجة التدافع أثناء الخروج من السوق.

ونجحت فرق من الدفاع المدني في السيطرة على الحريق خلال وقت قياسي، وقامت باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية؛ حفاظًا على سلامة المتسوقين والعمال بالمجمع، الذي يشهد ازدحامًا كبيرًا لشراء مستلزمات عيد الأضحى.

وحصلت «عاجل» على مقاطع فيديو تُظهر تواجد أعداد كبيرة من المتسوقين والمتسوقات خارج المجمع التجاري؛ بسبب الحريق الذي تابعته الفرق الميدانية المختصة.

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وأكَّدت مصادر لـ«عاجل» أنَّ عددًا من المتسوقين تعرضوا لإصابات نتيجة عملية التدافع أثناء خروجهم من المُجَمَّع عقب اندلاع الحريق، ونقلت سيارات إسعاف الهلال الأحمر بعض المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج .

وأضافت المصادر أنَّ رجال الدفاع المدني نجحوا في وقتٍ وجيزٍ بالسيطرة على الحريق قبل أن تتسع رقعته، وتمتد إلى المحلات المجاورة وساهموا في احتواء الحادث وتقليص حجم الأضرار والخسائر المادية التي لحقت بالمجمع التجاري .

وأوضحت المصادر أنَّ المجمع التجاري، الذي وقع به حريق لم تتضح أسبابه بعد، يشهد إقبالًا كبيرًا من المتسوقين والمتسوقات لشراء مستلزمات عيد الأضحى المبارك، الذي يصادف يوم غد الأحد؛ كونه أحد أكبر مجمعات التخفيضات الكبيرة في محافظة أبوعريش ويرتاده الكثير من الناس خاصة في مواسم المناسبات والأعياد.