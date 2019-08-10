وزير الداخلية يتفقَّد سير العمل بالمركز الوطني للعمليات الأمنية الموحَّدة 911 بمكة

أكَّد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، على أهمية توفير كل ما يسهم في أمن وأمان وراحة حجاج بيت الله الحرام وفق ما يتطلع له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وجاء ذلك خلال زيارة الوزير التفقدية أمس الجمعة، لسير العمل والمهمات للمركز الوطني للعمليات الأمنية الموحَّدة (911) بمنطقة مكة المكرمة .
ووقف الأمير، خلال الزيارة، على الخدمات التي يوفِّرها المركز للحجاج من خلال استقبال البلاغات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية التي يتمّ مباشرة مهمات متابعتها في المركز خلال موسم الحج.
واستمع وزير الداخلية لشرحٍ قدَّمه المشرفون على المهمات المختلفة بالمركز عن الأساليب المتبعة في التعامل مع البلاغات التي يتلقّونها ومتابعتها وتقييم نتائج الاستجابة لها، واللغات التي يتعامل بها منسوبو المركز مع المتصلين غير الناطقين باللغة العربية.
واطلع الأمير على نظام الخرائط الحرارية، واستمع لشرحٍ عن النظام قدَّمه قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية اللواء الركن عبدالرحمن بن محمد الصالح.
وفِي ختام الزيارة شكر وزير الداخلية العاملين في المركز، مقدرًا جهودهم وموجهًا بالاستمرار في بذل المزيد من الجهود لخدمة ضيوف الرحمن.
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