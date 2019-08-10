

عواصم 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس

أنقذت السفينة "أوشن فايكينغ" الإنسانية التابعة لمنظمتي "أس أو أس المتوسط" وأطباء بلا حدود، اليوم 85 مهاجراً قبالة السواحل الليبية بعيد بدء نشاطها لعمليات الإنقاذ في البحر المتوسط.

وأبلغت طائرة تابعة لعملية "صوفيا" الأوروبية العسكرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية السفينة الإنسانية مساء أمس بموقع قارب مطاط صغير انطلق من ليبيا، ولم تتمكن "أوشن فايكينغ" من بدء عمليات البحث عن القارب حتى صباح اليوم، وأنقذت السفينة 85 مهاجراً من السنغال ومالي وساحل العاج والسودان، بينهم خمس نساء و11 شابًا و4 أطفال.

// انتهى //

03:33ت م

0322





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إنقاذ 85 مهاجراً قبالة السواحل الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.