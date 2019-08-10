شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم توزيع «مليون أضحية» في الحج ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (مكة المكرمة)

كشف مدير التوزيع والشحن في مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي عبدالرحمن الزهراني لــ "الخليج 365" عن توزيع 60 ألف أضحية في اليوم الأول من أيام عيد الاضحى المبارك.

وقال أن آلية التوزيع تتم على 3 مراحل الأولى بإستطاعة الحاج أن يأخذ جزء من أضحيته عبر المجازر المفتوحة.

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وأضاف: «المرحلة الثانية تكون للبعثات الخاصة بالحجاج، أما المرحلة الثالثة فهي مخصصة لفقراء الحرم وهذي المرحلة الأهم التي تشرف عليها عدد من الجهات الحكومية بأشراف أمارة منطقة مكة المكرمة والمستهدف منهم 15 ألف».

وأشار مدير التوزيع والشحن في مشروع المملكة أن هناك مرحلة رابعة تدخل بعد نهاية الحج وهي منح الجمعيات الخيرية داخل المملكة عدد من الاضاحي تقارب 600 ألف أضحية والفائض يتم ترحيله خارج المملكة.

وبحسب عمليات المشتركة لمشروع المملكة أن المشروع يدير 8 منشأت نموذجية في المشاعر المقدسة لمواكبة لتزايد عدد حجاج بيت الله الحرام سنويا وتعمل جميعها بنظام آلي متكامل للسلخ والتقطيع والنقل والتنظيف والحفظ والتوزيع، باستخدام أفضل الممارسات الحديثة، وبطاقة إنتاجية تصل إلى أكثر من مليون رأس.