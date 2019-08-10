شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ١١ شخصاً في حريق بسوق تجاري في أبو عريش والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد الكادومي (جازان)
تعرض ١١ شخصاً إلى اختناق نتيجة حريق شب في أحد المجمعات التجارية المزدحمة بالمتسوقين في محافظة أبو عريش مساء أمس (الجمعة) مما نتج عنه تدافع وذعر بين المتسوقين والعاملين مما أدى إلى حدوث إصابات بينهم.
وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أنه وردنا بلاغ عن وقوع حادث حريق في معرض للملابس الجاهزة بمحافظة أبو عريش وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن احتراق مكتب بداخل المعرض مساحته 3*5 حيث تم السيطرة عليه واخماده من قبل الفرقة.
مشيرا إلى أنه نتج عن الحادث 11 حالة اختناق جراء انتشار الدخان بالموقع منها حالتين تم معالجتها بالموقع وعدد 9 حالات تم نقلها للمستشفى للاطمئنان على وضعهم الصحي.
مبينا أن التحقيقات مازالت جارية لمعرفة مسببات الحادث.
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