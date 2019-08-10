السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ‏مركز التواصل الدولي :أخبار وصول الحجاج إلى ⁧المملكة⁩ تحوز على تغطيات واسعة بوسائل الإعلام الأكثر تأثيرا على مستوى الرأي العام العالمي في كل من ⁧الولايات المتحدة⁩ و ⁧بريطانيا⁩ و ⁧فرنسا⁩ إلى جانب 182 مادة إعلامية و 7 لغات، وقرابة 13 مليون متابع في 32 دولة.

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