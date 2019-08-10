17 ألف عنصر من الدفاع المدني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل جندت المديرية العامة للدفاع المدني أكثر من 17 ألف عنصر، لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، تدعمهم أكثر من 3 آلاف آلية ومعدة متطورة، كما يساندهم 1500 متطوع قدموا من كل مناطق المملكة؛ لتوفير أعلى درجات السلامة من المخاطر لضيوف الرحمن.

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