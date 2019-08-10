السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل يعتبر موسم الحج السنوي، الذي يبدأ يوم الجمعة ، بمثابة قمة روحية يجتمع فيها 1.8 مليار مسلم من جميع أنحاء العالم. كأحد الأركان الخمسة للإسلام، فإن كل المسلمين القادرين جسدياً ومادياً على القيام بالرحلة إلى مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، مطالبون بأداء فريضة الحج مرة واحدة على الأقل في حياتهم. إن الرحلة، التي تستغرق خمسة أيام خلال الشهر الأخير من التقويم الإسلامي، هي فرصة للمسلمين لطلب المغفرة وأن يسامحوا ويتسامحوا. خلال موسم الحج، يتم تنفيذ عدد من الطقوس المفصّلة، بما يشمل ارتداء ملابس بيضاء مخصصة والتحرك ضمن موكب يسير بعكس اتجاه عقارب الساعة حول الكعبة المشرفة، وهي عبارة عن هيكل مكعب الشكل مُغطى بالحرير الأسود ويعتقد أنه قد تم بناؤه من قبل النبي إبراهيم من العهد القديم.



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كانت هذه تفاصيل خبر سي إن إن ورلد: موسم الحج 2019: الحج إلى مكة في المملكة العربية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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