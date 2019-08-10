السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل * بدأ مئات آلاف المسلمين من مختلف أنحاء العالم بأداء فريضة الحج السنوية في مكة في السعودية، حيث يسير المؤمنون على خطى النبي محمد، ويعد الحج أحد أركان الإسلام الخمسة. انضم إلى الحجاج هذا العام ناجون من مجزرة كرايستشيرتش في نيوزيلندا وأقارب ضحاياها، الذين جاؤوا للحج بدعوة من خادم الحرمين الشريفين

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كانت هذه تفاصيل خبر نيويورك تايمز: بدء أداء شعائر الحج مع توافد المسلمين إلى مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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