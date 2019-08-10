، سماء السعودية في الحج.. شاهد أرقامًا مذهلة تعادل أعمال 4 دول أوروبية ،

محمد بن مسعود - الدمام - الرؤساء لـ"الخليج 365": نقل 1.7 مليون حاج وحاجة عبر 7 آلاف رحلة جوية

ترسم هيئة الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية لوحة جوية مذهلة، تعكس الإيمان العميق بخدمة حجاج بيت الله الحرام، والعمل المتواصل لراحة حجاج البيت لأداء المناسك بكل سهولة ويسر.

وضمن هذا السياق أعلنت هيئة الطيران المدني أرقامًا مذهلة، قامت بها خلال أيام، وتعادل في مجملها أنشطة سويسرا وبلجيكا وهولندا واليونان، حسب "الإياتا".

وأوضح إبراهيم بن عبدالله الرؤساء، المتحدث الإعلامي لهيئة الطيران المدني، لـ"الخليج 365" بقوله: "إنجاز جديد قامت به الهيئة، يتمثل في الإشراف على 1.7 مليون حاج وحاجة عبر 7 آلاف رحلة جوية، وفي 14 صالة، بمساحة 230 ألف متر مربع، بمعدل 1800 حاج وحاجة في الساعة، ومتوسط 45 ألف حاج وحاجة يوميًّا".

وأضاف الرؤساء بأن زمن الإجراءات يستغرق 27 دقيقة، وهي مدة إنهاء إجراءات السفر، وبإجمالي 1256 ساعة عمل من خلال 114 منصة لإنهاء إجراءات السفر.

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