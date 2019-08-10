، النائب العام: رجال الأمن خط أحمر.. وسنتعامل بحزم تجاه أي اعتداء عليهم ،

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أكد النائب العام أن رجل الأمن خط أحمر، وأن النيابة العامة ستتخذ كامل الإجراءات بحزم تجاه كل من يحاول الاعتداء عليهم، أو يثنيهم عن عملهم، وذلك في معرض حديثه أثناء زيارته مركز العمليات الأمنية الموحدة ٩١١ بمكة المكرمة.
وتفصيلاً، أكد النائب العام أن النيابة العامة لن تتساهل، وستتخذ الإجراء النظامي بكل حزم تجاه أمن الوطن، أو محاولة الاعتداء على رجال الأمن، أو محاولة ثنيهم عن عملهم.. وأنهم خط أحمر.
وبينت النيابة العامة في وقت سابق أن الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهام وظيفته يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأوضحت النيابة أن هذا الاعتداء الموجب للتوقيف يشمل الإضرار بمركبة رجل الأمن الرسمية، أو الإضرار بما يستخدمه من تجهيزات.موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج
النائب العام: رجال الأمن خط أحمر.. وسنتعامل بحزم تجاه أي اعتداء عليهمقاسم الخبراني الخليج 365 2019-08-10
أكد النائب العام أن رجل الأمن خط أحمر، وأن النيابة العامة ستتخذ كامل الإجراءات بحزم تجاه كل من يحاول الاعتداء عليهم، أو يثنيهم عن عملهم، وذلك في معرض حديثه أثناء زيارته مركز العمليات الأمنية الموحدة ٩١١ بمكة المكرمة.
وتفصيلاً، أكد النائب العام أن النيابة العامة لن تتساهل، وستتخذ الإجراء النظامي بكل حزم تجاه أمن الوطن، أو محاولة الاعتداء على رجال الأمن، أو محاولة ثنيهم عن عملهم.. وأنهم خط أحمر.
وبينت النيابة العامة في وقت سابق أن الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهام وظيفته يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأوضحت النيابة أن هذا الاعتداء الموجب للتوقيف يشمل الإضرار بمركبة رجل الأمن الرسمية، أو الإضرار بما يستخدمه من تجهيزات.
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
01:30 AM
أثناء زيارته مركز العمليات الأمنية الموحدة (٩١١) بمكة المكرمة
أكد النائب العام أن رجل الأمن خط أحمر، وأن النيابة العامة ستتخذ كامل الإجراءات بحزم تجاه كل من يحاول الاعتداء عليهم، أو يثنيهم عن عملهم، وذلك في معرض حديثه أثناء زيارته مركز العمليات الأمنية الموحدة ٩١١ بمكة المكرمة.
وتفصيلاً، أكد النائب العام أن النيابة العامة لن تتساهل، وستتخذ الإجراء النظامي بكل حزم تجاه أمن الوطن، أو محاولة الاعتداء على رجال الأمن، أو محاولة ثنيهم عن عملهم.. وأنهم خط أحمر.
وبينت النيابة العامة في وقت سابق أن الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهام وظيفته يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأوضحت النيابة أن هذا الاعتداء الموجب للتوقيف يشمل الإضرار بمركبة رجل الأمن الرسمية، أو الإضرار بما يستخدمه من تجهيزات.
، النائب العام: رجال الأمن خط أحمر.. وسنتعامل بحزم تجاه أي اعتداء عليهم ،
المصدر : الخليج 365
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