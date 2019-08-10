موعد أذان الفجر في السعودية اليوم ؛ من أكثر ما يبحث عنه الكثير من المواطنين والمقيمين بداخل المملكة العربية السعودية في وقتنا الحالي، وذلك من أجل الاستعداد للسحور ورفع الأكل والشرب استعداداً لصيام يوم عرفة والذي يحل علينا اليوم السبت، في عدد من الدول العربية من بينها المملكة العربية السعودية.

ويعد صيام يوم عرفة، من الأمور الهامة بالنسبة لكافة المسلمين والمسلمات في كافة أنحاء الأرض، وذلك كما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العديد من الأحاديث النبوية، والذي يعد من الأيام التي تمتلك العديد من الروحانيات الكبيرة والهامة التي يجب على المسلمين الحصول عليها.

ويجب على كافة المسلمين والمسلمات، صيام يوم عرفة بالكامل من أجل الحصول على الثواب الكبير في هذا اليوم ومنها استجابة الدعاء وغيرها من الفضائل الهامة.

موعد أذان الفجر في السعودية اليوم السبت 2019/8/10 في كافة المناطق

مكة

الفجر 4:31 ص الظهر 12:27 م العصر 3:47 م المغرب 6:59 م العشاء 8:13 م المدينة المنورة

الفجر 4:24 ص الظهر 12:27 م Advertisements العصر 3:54 م المغرب 7:05 م العشاء 8:20 م الرياض

الفجر 3:56 ص الظهر 11:59 ص العصر 3:26 م المغرب 6:37 م العشاء 7:52 م

وتبدأ كافة المساجد والساحات في مختلف المناطق بالمملكة العربية السعودية، في الاستعداد لاستقبال كافة المصلين والمصليات لأداء صلاة عيد الأضحى يوم الأحد.