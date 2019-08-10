“Check” عبر رابط .. الاستعلام عن وافد هارب برقم الإقامة عبر بوابة وزارة العمل والتنمية...

الاستعلام عن وافد هارب برقم الإقامة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توفر خدمة الاستعلام عن موظف وافد في مكتب العمل لكي يستطيع أي شخص سعودي أو مغترب الاستفادة من خدمة استعلام عن وافد بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلي مكاتب العمل المنتشرة في جميع مدن ومناطق المملكة العربية السعودية، حيث يمكن الدخول علي رابط استعلام عن وافد هارب وبلاغ هروب بشكل مباشر عن طريق الخطوات الموضحة لكم بأسفل هذه التدوينة.

أصحاب الشركات دائما يجدون بعض العمالة الوافدة لديهم يتغيبون عن العمل لفترة كبيرة، وهذا الأمر يقلق بعض أصحاب الأعمال من القطاع الخاص اتجاه هؤلاء الهاربين عن العمل فيلجئ أصحاب العمل والكفلاء لتبليغ عنهم بشكل رسمي إلى الجهة الحكومية الرسمية لوزارة الداخلية السعودية، من اجل تقديم بلاغ هروب عامل بشكل إلكتروني، بعدها تقوم الوزارة بمراجعة الطلبات بشكل إلكتروني للرد علي كافة الطلبات المعلقة.

كما يمكن الاستعلام عن موظف عامل وافد عن طريق الدخول علي رابط الاطلاع علي رابط طريقة الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد، والذي يوضح لكم طريقة الخطوات بكل سهولة ويسر، حيث يمكن ترك أي استفسار حول هذه الخطوات الإلكتروني والتي يمكن من خلالها الاستعلام عن بلاغ هروب لوافد بكل سهولة ويسر.

الاستعلام عن وافد هارب برقم الإقامة

نزور موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية علي شبكة الأنترنت.

علي شبكة الأنترنت. ندخل اسم المستخدم وكلمة المرور بالخانة الأولي والثانية.

اختيار خدمة استعلام عن وافد.

نكتب ” رقم الإقامة أو رقم الحدود أو جواز السفر الخاص بالوافد” بالخانة المخصصة.

نكتب الرمز المرئي الموضح بالمستطيل الصغير.

الضغط على أيقونة عرض.

وختاما ستظهر لكم كافة بيانات العامل أو الموظف الوافد حيث ستعرض لك كافة التفاصيل بشكل إلكتروني.

وختاما يوفر موقع وزارة العمل السعودي خدمة الاستعلام عن إمكانية إصدار أو تجديد رخص العمل للعامل، لكي يستطيع صاحب العمل الدخول علي مكتب العمل استعلام عن وافد برقم الحدود أو برقم الإقامة أو برقم الجواز للتعرف علي بيانات الوافدين الجدد بشكل إلكتروني بدون الذهاب إلى مقرات مكتب العمل في المملكة العربية السعودية.