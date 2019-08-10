هل سمعت عن الحج قبل الإسلام؟ تعرّف على ملامحه

وُجِدت مناسك للحج قبل الإسلام، حيث كان المعروف في هذه المرحلة هو موقع مكة الجغرافي؛ لكونها ملتقى طرق تتوافد عليها القوافل التجارية التي كانت تعبر المنطقة.
وكانت مواسم الحج عند العرب تمتد لمدة ثلاثة أشهر، وكانت أشهر الحج تعرف عندهم أيضاً بالأشهر الحرم، ولم يكن الحج قديماً كله عبادات وطقوس، بل كان أيضاً فرصة تجارية وفضاءً ثقافياً مفتوحاً يتبارى فيه الشعراء.
وتشير المصادر التاريخية والدينية التي وثِقت في معرض "لبيك" التابع لوزارة الشؤون الإسلامية بالمشاعر المقدّسة؛ إلى أن الحج كطقس ديني كان موجوداً قبل الإسلام، ويعتقد المسلمون أنه شعيرة فرضها الله على أممٍ سابقةٍ كـ"الحنيفية" أتباع سيدنا إبراهيم عليه السلام، وقد أبقى النبي محمد صلى الله عليه وسلّم تفاصيل الحج السابق على ما كان عليه، ولكن عّدل في بعضه.
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