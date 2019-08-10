بالأسماء.. اعتماد حركة توجيه المعلمين والمعلمات الجدد بـ«تعليم جازان»

‏اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، المكلف، ياسر بن فتح الدين الدويري حركة توجيه المعلمين والمعلمات الجدد بالمدارس التابعة لمكاتب التعليم بـ(وسط جيزان، وفرسان، وأبوعريش، والمسارحة، والحرث، وصامطة، والعارضة).

وهنأ الدويري، المعلمين والمعلمات الجدد متمنيًا لهم التوفيق، مؤكدًا على أهمية الرسالة النبيلة التي يحملونها، وأن الميدان التربوي يعول عليهم الكثير في تعليم القيم الإسلامية، وغرس الأخلاق الحميدة والمهارات والمعارف؛ لتنشئة جيل يسهم في نهضة الوطن وتحقيق رؤيته الطموحة.

وجاءت قائمة الأسماء حسب الآتي: