ولي عهد أبو ظبي يهنئ خادم الحرمين بقرب حلول عيد الأضحى

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بقرب حلول عيد الأضحى المبارك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، أعرب خلاله خادم الحرمين عن شكره للشيخ محمد بن زايد على ما عبر عنه من مشاعر صادقة، سائلًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

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