إخماد حريق بمحل ملابس بمحافظة أبوعريش و 11 حالة اختناق

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى القحطاني، أنه ورد بلاغ عن وقوع حريق في معرض للملابس الجاهزة بمحافظة أبوعريش. وأشار القحطاني أنه نتج عن الحادث 11 حالة اختناق بسبب انتشار الدخان بالموقع منها حالتين تم معالجتها بالموقع، و9 حالات تم نقلها للمستشفى للاطمئنان على وضعهم الصحي. مبينا أن التحقيقات مازالت جارية لمعرفة مسببات الحادث.



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