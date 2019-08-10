السعودية اليوم / مساعد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالجوف يتفقد عدداً من المصليات والجوامع بسكاكا



سكاكا 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس

تفقد مساعد المدير العام لشؤون المساجد والدعوة بفرع وزارة الشوؤن الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف إبراهيم بن نزال السليمان اليوم عدداً من الجوامع ومصليات الأعياد في مدينة سكاكا للوقوف على استعدادات واحتياجات المصليات ، موجها بتلافي الملاحظات .

وأكد السليمان أن الوزارة وبتوجيهات معالي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تسعى إلى خدمة الجوامع والمصليات والوقوف على احتياجاتها بالمنطقة تحقيقاً لرؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في تقديم أرقى الخدمات للمصلين .

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01:18ت م

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