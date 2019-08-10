السعودية اليوم / سمو أمير منطقة المدينة يقدم واجب العزاء لذوي الفقيد السديري



المدينة المنورة ٨ ذو الحجة 1440 هـ الموافق ٩أغسطس 2019 م واس

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، واجب العزاء لذوي الفقيد الأمير عبدالرحمن بن عبدالله السديري - رحمه الله -.

وأعرب سموه خلال زيارته لأسرة الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبّر ذوي الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على تعازيه ومواساته.

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