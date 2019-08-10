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مشعر منى يتلألأ بالذهب مساءً
متابعات الخليج 365 - واس
“ضياء الذهب الأصفر” يشع في فضاء مشعر منى ، في أول ليلة يجتمع فيها ضيوف الرحمن بين جنباته، تحفهم بحجم جبال الوادي خدمات نوعية ،ويسهر على رعايتهم ألوف من أبناء المملكة تقلدوا شرف خدمتهم .
منظومة الإضاءة في هذا المشهد المهيب، قصة تروى لصناع الطاقة وكيف أن الإرادة في هذا الوطن الذي اختص دون سائر البلدان بخدمة الحجاج ، طوعت التقنيات والوسائل الحديثة مع ظروف المكان والزمان.
وتضيء المشاعر المقدسة 220 وحدة إنارة مركبة بارتفاع 50 متراً ، و2200 برج إنارة مركبة بارتفاع من 20 إلى 30 متراً ، و 3500 عمود إنارة مركبة بارتفاع 8 إلى 16 متراً ،و 500 لوحة توزيع كهربائية .
من جهة أخرى عززت الشركة السعودية للكهرباء من خدماتها خلال حج العام الحالي بتدشين 13 مشروعاً جديداً في مجالي النقل والتوزيع بتكلفة 1.2 مليار ريال ،فيما توقعت أن يصل حجم الأحمال الكهربائية في القطاع الغربي خلال الموسم إلى 16824 ميجاوات ، من إجمالي حجم التوليد المتاح 21000 ميجاوات ، بفائض 5075 ميجاوات من قدرات الطاقة الكهربائية الزائد عن الأحمال المتوقعة .
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