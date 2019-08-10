شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: بلغ عدد الحجاج أكثر من مليوني حاجًا حتى مساء اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى) أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم بلغ ( 2.096.023 ) حاجاً. وأوضحت الهيئة أن العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة, حيث ستٌعلن الهيئة عنهم صباح التاسع من ذي الحجة.



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