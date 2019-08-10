شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يتفقد سير العمل بالمركز الوطني «911» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أكد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز على أهمية توفير كل ما يسهم في أمن وأمان وراحة حجاج بيت الله الحرام وفق ما يتطلع له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

جاء ذلك خلال زيارة الأمير عبدالعزيز بن سعود التفقدية اليوم لسير العمل والمهمات للمركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة.

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ووقف سموه في زيارته التفقدية على الخدمات التي يوفرها المركز للحجاج من خلال استقبال البلاغات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية التي يتم مباشرة مهمات متابعتها في المركز خلال موسم الحج.

واستمع وزير الداخلية لشرح قدمه المشرفون على المهمات المختلفة بالمركز عن الأساليب المتبعة في التعامل مع البلاغات التي يتلقونها ومتابعتها وتقييم نتائج الاستجابة لها، واللغات التي يتعامل بها منسوبي المركز مع المتصلين غير الناطقين باللغة العربية.

بعد ذلك اطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود على نظام الخرائط الحرارية، واستمع لشرحٍ عن النظام قدمه قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية اللواء الركن عبدالرحمن بن محمد الصالح.

وفِي ختام الزيارة شكر وزير الداخلية العاملين في المركز، مقدراً جهودهم وموجهاً بالاستمرار في بذل المزيد من الجهود لخدمة ضيوف الرحمن.