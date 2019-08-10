شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف اليمني لذوي الشهداء: انقلوا «المشاعر» إلى اليمن وليس العكس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

زار وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية، صباح اليوم (الجمعة)، ذوي شهداء اليمن الذين وفدوا إلى المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج، ضمن المكرمة الملكية المقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وشدد العطية على أن يكون الحج بعيداً عن السياسة، مطالباً الحجاج بنقل المشاعر والمناسك إلى اليمن، لا اليمن بما فيها من صراعات واختلافات إلى المشاعر.

وثمَّن الوزير اليمني دور المملكة العربية السعودية التي تقف إلى جانب اليمن في كل المنعطفات، مؤكداً أن هذه المكرمة من خادم الحرمين الشريفين تُجسِّد رعاية المملكة لأشقائها في اليمن.