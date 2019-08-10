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محمد بن مسعود - الدمام - يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهته الأخيرة في بطولة غرب آسيا التي تقام في أربيل العراق، وذلك عندما يواجه الأردن.
ويتشارك المنتخبان المركز الأخير على قائمة ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة لكل منهما، في الوقت الذي يتقاسم فيه منتخبا الكويت والبحرين الصدارة، ولكل منهما 4 نقاط.
وخسر الأخضر السعودي مواجهته الأولى أمام العراق 1-2، وتعادل بعدها مع البحرين سلبيًّا، فيما خسر الأردن لقاءه الأول أمام البحرين 0-1، ثم تعادل مع الكويت 1-1.
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440 01:44 AM
يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهته الأخيرة في بطولة غرب آسيا التي تقام في أربيل العراق، وذلك عندما يواجه الأردن.
ويتشارك المنتخبان المركز الأخير على قائمة ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة لكل منهما، في الوقت الذي يتقاسم فيه منتخبا الكويت والبحرين الصدارة، ولكل منهما 4 نقاط.
وخسر الأخضر السعودي مواجهته الأولى أمام العراق 1-2، وتعادل بعدها مع البحرين سلبيًّا، فيما خسر الأردن لقاءه الأول أمام البحرين 0-1، ثم تعادل مع الكويت 1-1.
، مواجهة حبية تجمع الأخضر بالأردن في ختام مشواره بغرب آسيا ،
المصدر : الخليج 365
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