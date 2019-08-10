، وسط تباين الروايات.. هل قتل (الإخوة الأعداء) إبراهيم الحوثي؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - بداية النهاية.. تنامي الصراعات داخل قيادات المليشيا الإرهابية

يأتي إعلان مليشيا الحوثي الإرهابية مقتل الهالك إبراهيم بن بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، البارحة الجمعة 9 أغسطس 2019م ليمثل ضربة قاصمة، ليس فقط لموقفها في الحرب، بل أيضًا ليؤكد حقيقة تنامي الصراعات بين الأجنحة داخل الجماعة الإرهابية.

تباين الروايات

وبالرغم من البيان المعلن الذي نسب السبب – بطبيعة الحال - لتحالف دعم الشرعية، فيما سُمي بـ"كمين مسلح"، إلا أن أسرار ذلك الاغتيال سرعان ما بدأت تظهر للعلن؛ إذ ذكرت تقارير متنوعة وموثوقة عن إعلام محلي ودولي أن مقتل شقيق الزعيم الحوثي هو إحدى أهم وآخر نتائج الصراعات المتنامية بين قادة المليشيا الإرهابية، وأبرز تلك الأجنحة ما يقوده رئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط؛ إذ يتهم الأول أشقاء عبدالملك الحوثي - ومنهم عبدالغني وإبراهيم - بأنهم وراء قرار غريمه بتنحيته من منصبه في المجلس السياسي، وتحويله لمجلس الشورى مؤخرًا.

ويتصل بذلك ما نُقل عن خروج صراعات الأجنحة داخل الحوثيين إلى العلن؛ إذ اتسعت الخلافات بين "جناح صنعاء" والمحافظات الأخرى من جهة، وجناح المشرفين الحوثيين القادمين من محافظة صعدة.

الإخوة الأعداء

وفي وضع أقرب إلى وصف (الإخوة الأعداء) يتوقع المراقبون ألا يمر الحدث دون سلسلة انتقامات وتصفيات منتظرة، وخصوصًا أن الأمر لم يعد يعطي الزعيم الإرهابي عبدالملك مرجعية حقيقية في ظل تلك الأسماء القوية في الحركة التابعة للإرهاب الإيراني.

واستكمالاً للروايات المتعددة فإن إبراهيم الحوثي قُتل في صنعاء؛ إذ عُثر على جثته ميتًا في منزله. هذا فيما جنح عضو المجلس السياسي لحركة الحوثي محمد البخيتي لاتهام تحالف دعم الشرعية في تبرير وُصف بالسذاجة البالغة.

وفي رواية أخرى، نُسبت إلى مصادر يمنية مقربة من الحوثيين، فقد اغتيل "إبراهيم الحوثي" داخل منزله في منطقة حدة جنوبي صنعاء مع 4 من مرافقيه، وذلك بإيعاز من ناصر البخيتي والد علي البخيتي ومحمد البخيتي وعبدالكريم عم إبراهيم الحوثي. مشيرة إلى أن اغتياله يعود إلى الخلافات على تقاسم الأموال المنهوبة، والنفوذ في مناطق سيطرة الأجنحة بين الحوثيين، وأن ذلك من أهم الأسباب التي أسهمت في لجوء بعض المتمردين إلى الاغتيالات والاعتقالات فيما بينهم.

بداية النهاية

وتذكر التقارير أن الوضع متوتر للغاية في ظل اختفاء عبدالملك الحوثي في جبال صنعاء، بحسب العديد من وسائل الإعلام المحلية.

هذا، فيما أكد ذلك العميد طارق صالح، قائد المقاومة اليمنية في الساحل الغربي، وقال على تويتر أمس الجمعة تعليقًا على مقتل إبراهيم الحوثي: "خلافات وتصفيات فيما بينهم، تعصف بهم.. بداية النهاية لهذه المليشيات الكهنوتية".

رواية أخرى، وردت في تقرير لقناة "العربية"، أشارت إلى أن إبراهيم الحوثي قُتل أثناء كمين له ولتسعة من مرافقيه من قِبل عناصر تتبع قيادات حوثية". واصفًا إبراهيم الحوثي بأنه وزير المالية الحقيقي، وواضع (الضرائب).

ضربة موجعة

هذا، فيما نقلت قناة الحرة عن المحلل الأمني اليمني محمد جواس قوله: إن اغتيال إبراهيم الحوثي يعد ضربة موجعة للمتمردين الحوثيين، من خلال استهداف الدائرة الضيقة لزعيمهم عبد الملك. مضيفًا: الحلقة بدأت تضيق على أسرة الحوثي، وهذا معناه وجود اختراق كبير في الدائرة المقربة للحوثي المحاطة بحماية أمنية ضخمة.

وأكد "جواس" أن "إبراهيم الحوثي كان يشرف أمنيًّا على مناطق صنعاء وعمران وصعدة التي تنتشر فيها الصواريخ الباليستية وقواعد الطائرات المسيَّرة التي تستهدف الدول المجاورة".

أدوار وخصومات

وإبراهيم الحوثي المولود في 1979م هو الشقيق الأصغر لزعيم الحوثيين، وتباينت المعلومات حول إنجازاته للحركة الإرهابية ما بين مؤكدة بأنه كان يقوم بأدوار محورية، وأنه محل ثقة كبرى من أخيه زعيم الحوثيين، كما الخليج 365 له أن مثّل الحركة في المشاورات السياسية المعروفة بـ"حوار موفنبيك" مع الفرقاء اليمنيين أوائل عام 2015 بعد سيطرة الجماعة على صنعاء، وكذلك الخليج 365 أن تولى جهاز الأمن الوقائي.

هذا، فيما ترى تقارير أخرى أنه لم يضطلع بأدوار كبيرة كما يشاع، ولكن يُسند له ملفات مهمة، تتصل مباشرة بالزعيم الحوثي؛ وهو ما خلق له صراعات وخصومات متعددة، ربما كانت هي ما تسبَّب في نهايته.

يُذكر أيضًا أن الهالك وإبراهيم بدر الدين الحوثي من مواليد محافظة صعدة شمال اليمن، وكان والده أحد كبار المرجعيات الدينية للطائفة الزيدية المنتشرة في اليمن. ويعد إبراهيم أحد قادة جماعة الحوثي التي أسسها أخوه الأكبر حسين بدر الدين الحوثي، الذي كان في حينه عضوًا في البرلمان اليمني.