تطوير مفاجئ وجديد.. القوات السعودية تتدخل في عدن وتنزل إلى الشارع

عدن - ياسمين التهامي - في تطور جديد للأحداث في عدن تقدمت ظهرت قوات سعودية في شوارع عدن خارج معاشيق.

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وقالت وسائل إعلام جنوبية إن عدد من الأطقم والمدرعات السعودية انتشرت في محيط حديقة فان سيتي، وتتواجد قوة عسكرية داخل معاشيق، لكنها هي المرة الاولى التي تخرج فيها قوات عسكرية إلى خارج قصر معاشيق.

ويأتي هذا الانتشار عقب بيانات تصعيدية من الحراك الجنوبي بالنفير العام نحو قصر معاشيق لاسقاط الحكومة.