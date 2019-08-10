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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جميح يكشف أين تم القبض على وزير الداخلية الميسري والعميد مهران القباطي .. ومصير الجبواني (فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - سخر الكاتب والمحلل السياسي اليمني المعروف، الدكتور محمد جميح من الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام الموتورين مليشيات هاني بن بريك والمجلس الانتغالي في عدن.
وقال جميح في تغريدة على تويتر، رصدها محرر "بويمن" : أمس في الفيسبوك أسروا وزير الداخلية الميسري والقائد مهران قباطي،وضاربوا الأنباء حول الوزير الجبواني".
واختتم بالقول: "اجنحوا للسلم ودعوا الكذب فإنه منقصة".
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أمس في الفيسبوك أسروا وزير الداخلية الميسري والقائد مهران قباطي،وضاربوا الأنباء حول الوزير الجبواني.— د. محمد جميح (@MJumeh) August 9, 2019
اجنحوا للسلم ودعوا الكذب فإنه منقصة. pic.twitter.com/muU3egrPDP
أمس في الفيسبوك أسروا وزير الداخلية الميسري والقائد مهران قباطي،وضاربوا الأنباء حول الوزير الجبواني.
اجنحوا للسلم ودعوا الكذب فإنه منقصة.
أمس في الفيسبوك أسروا وزير الداخلية الميسري والقائد مهران قباطي،وضاربوا الأنباء حول الوزير الجبواني.— د. محمد جميح (@MJumeh) August 9, 2019
اجنحوا للسلم ودعوا الكذب فإنه منقصة. pic.twitter.com/muU3egrPDP
أمس في الفيسبوك أسروا وزير الداخلية الميسري والقائد مهران قباطي،وضاربوا الأنباء حول الوزير الجبواني.— د. محمد جميح (@MJumeh) August 9, 2019
اجنحوا للسلم ودعوا الكذب فإنه منقصة. pic.twitter.com/muU3egrPDP
المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر
أمس في الفيسبوك أسروا وزير الداخلية الميسري والقائد مهران قباطي،وضاربوا الأنباء حول الوزير الجبواني.— د. محمد جميح (@MJumeh) August 9, 2019
اجنحوا للسلم ودعوا الكذب فإنه منقصة. pic.twitter.com/muU3egrPDP
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