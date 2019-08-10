شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحماية الرئاسية تعلن البشرى بشأن طرد آخر عنصر في مليشيات الموتور بن بريك من معقلها الأخير في عدن (مستجدات طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زف ضابط رفيع في الحماية الرئاسية بشرى سارة بشأن طرد عناصر مليشيات الموتور هاني بن بريك، المدعوم إماراتيا، من معلقهم الأخير في مديرية المنصورة.

ونقل الناشط اليمني، صدام الحريبي، عن الضابط قوله، إن " الانقلابيون يتواجدون في بعض مناطق في المنصورة ونحن نسيطر على مناطق أخرى في نفس المديرية وسنطردهم قريبا".

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وقال الضابط الرفيع في ألوية الحماية الرئاسية في عدن: "معسكر بدر في قبضتنا ولن نفرط فيه قيد أنملة".

وأضاف: " دحرنا الانقلابيين من جبل حديد ومعسكر عشرين والعديد من المواقع المهمة في عدن".

وتابع الضابط الرفيع: "نحن نقاتل بقناعة حدودها الشرعية والانتقالي التابع للإمارات، لكن الانقلابيين يقاتلون بنَفَس مناطقي(أبين وشبوة ويافع والضالع) ونحن نرفض هذه التصنيفات، فأي شخص مع الشرعية هو معنا من أي منطقة كان".

وأكد : "أنا الآن في منزل الميسري ولا صحة لما يتم تداوله عن اقتحام منزله أو استسلامه وهذه إشاعات، وريمي محرر كاملا"... مضيفا: "سننتصر ولا خيار لنا سوى النصر".