شكرا لقرائتكم خبر عن بعد احداث عدن : تعرف على آخر اسعار صرف الدولار والريال السعودي في صنعاء وعدن مساء الجمعة 9 اغسطس 2019م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فيما يلي آخر اسعار صرف الدولار والريال السعودي في صنعاء وعدن مساء الجمعة 9 اغسطس 2019م. الاسعار في صنعاء شراء: للريال السعودي، 151.70 ريال.

الدولار الامريكي 579 ريال. Advertisements الاسعار في عدن شراء: للريال السعودي، 155 ريال.

الدولار الامريكي 590 ريال.

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