بالصور.. «الورود المرعبة» تخطف أنظار زوار «قرية ورد» بالردف

يعيش زوار «قرية ورد» بمنتزه الردف الشهير، تجربة ثرية غايتها الترفيه ومضمونها المعرفة وطابعها الإبداع، وقد تم تصميم العديد من الفعاليات النوعية التي تجذب جميع أفراد الأسرة، من مختلف الأعمار. وقد لفتت القرية الأنظار بمجموعة من العروض المتميز، وفي مقدمتها عرض «الورود المرعبة».

ويقدم عرض «الورود المرعبة»، تجربة مفعمة بالمرح، يغلب عليها طابع الترقب والدهشة، مع الغرف المتعددة والإضاءات الخافتة، والمؤثرات الصوتية، والشخصيات الشهيرة في أفلام الرعب، مرتدية الأزياء المزينة بالورود، مع مفاجآت غير متوقعة تصنع تجربة ممتعة خلال موسم الطائف.

وتتنوع الفعاليات في «قرية ورد»، حيث تُقدم الجانب المعرفي مع المتحف والمصنع وورش العمل، والطابع الترفيهي مع موكب الورود وسيرك الورد وسيمفونية الورود الراقصة، بالإضافة إلى «الورود المرعبة»، كما تُقدم المنتجات العديدة التي يتداخل فيها طعم أو تركيب أو شكل الورد، في ترسيخ أهمية الزهور في مدينة الطائف (مصيف العرب)، كأحد أهم المنتجات الطبيعية، وأكثرها جودة وشهرة عالمية.