العثور على جثة مواطن جرفته السيول في أبوعريش.. واستمرار البحث عن آخر مفقودي وادي مسلة

أعلنت مديرية الدفاع المدني في جازان، اليوم الجمعة، العثور على جثة مواطن فقد في الحالة المطرية الأخيرة.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني، إنه وردنا أمس بلاغ من أحد المواطنين يفيد بتغيب شقيقه منذ بداية الحالة المطرية، مؤكدًا العثور على سيارته جنوب حديقة الشهداء ضمن حفريات عميقة بها أشجار ومخلفات بناء.

وأوضح متحدث الدفاع المدني، أنه عند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن انجراف سيارة من نوع لاند كروزر في التقاء وادي عز الدين بوادي الأملح، بالقرب من حديقة الشهداء بمحافظة أبي عريش، مشيرًا إلى أنه جرى نقل الفرق اللازمة للموقع حيث بدأت عمليات البحث فور الوصول، وبمشاركة فرق تطوعية والمواطنين وذوي المفقود.

وأشار إلى أن عمليات البحث استمرت حتى عثر على المفقود قرب موقع انجراف المركبة (٣٥٠م تقريبًا) في حالة وفاة.

من جانب آخر، أكد القحطاني أن البحث لا يزال جاريًا عن آخر المفقودين من العائلة التي جرفت مركبتهم سيول وادي مسلة التابع لمحافظة أحد المسارحة.