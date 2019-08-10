تستعد جميع الأسر لتحضير لحوم الأضاحي، بمختلف طرق الطهي، بين الطبخ والقلي والشي، بينما يسهم الوعي بتقنيات الطهي، في معرفة أنسب طريقة مناسبة لكل جزء من الخروف على حدة.
استعرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من أفضل تقنيات تحضير اللحوم، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.
ونشرت «الغذاء والدواء»، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنفوجرافًا يوضح أفضل الطرق لتحضير اللحوم بجودة عالية، مشيرة إلى أن الطبخ يكون للرقبة والكتف ونهاية الرقبة والظهر.
فيما يكون «القلي»، لفيليه الرقبة وقطع منتصف الرقبة، واللحم المفروم، وشرائح ستيك، والأوصال، والريش والأضلاع و قطع لحم الظهر (دون عظم).
وبينت الهيئة أن الشوي يكون للفخذ والقوائم الخلفية والأمامية، والخاصرة والصدر، فيما يطهى في الفرن، نصف الفخذ بالعظم وشرائح ستيك، والموزة الخلفية، والأمامية ولحمة الصدر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالإنفوجراف.. تقنيات تحضير اللحوم بأفضل جودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.