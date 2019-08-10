بالإنفوجراف.. تقنيات تحضير اللحوم بأفضل جودة

تستعد جميع الأسر لتحضير لحوم الأضاحي، بمختلف طرق الطهي، بين الطبخ والقلي والشي، بينما يسهم الوعي بتقنيات الطهي، في معرفة أنسب طريقة مناسبة لكل جزء من الخروف على حدة.

استعرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من أفضل تقنيات تحضير اللحوم، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

ونشرت «الغذاء والدواء»، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنفوجرافًا يوضح أفضل الطرق لتحضير اللحوم بجودة عالية، مشيرة إلى أن الطبخ يكون للرقبة والكتف ونهاية الرقبة والظهر.

فيما يكون «القلي»، لفيليه الرقبة وقطع منتصف الرقبة، واللحم المفروم، وشرائح ستيك، والأوصال، والريش والأضلاع و قطع لحم الظهر (دون عظم).

وبينت الهيئة أن الشوي يكون للفخذ والقوائم الخلفية والأمامية، والخاصرة والصدر، فيما يطهى في الفرن، نصف الفخذ بالعظم وشرائح ستيك، والموزة الخلفية، والأمامية ولحمة الصدر.