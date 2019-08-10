السعودية تنفذ أسرع شبكة للخطوط الحديدية بالشرق الأوسط

حصلت «عاجل» على تفاصيل تكليف تلقته الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» من مجلس الوزراء؛ للبدء في تنفيذ أسرع شبكة للخطوط الحديدية في الشرق الأوسط.

وجاء التكليف كجزء من قرار أصدره المجلس، الشهر الماضي، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (22ـ52/40/د) وتاريخ 22/10/1440هـ، بهذا الخصوص.

وبمقتضى التكليف، ستتولى «سار» تنفيذ مبادرات السكك الحديدية المدرجة والمعتمدة ضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، الموضحة تفصيلًا في القرار، ومن بينها تنفيذ مشروع أسرع شبكة خطوط حديدية بالشرق الأوسط.

وقالت مصادر «عاجل»، إن مجلس الوزراء وجه الشركة بالعمل على تنفيذ هذه الشبكة، وفق أعلى المعايير العالمية؛ للربط بين مراكز الأنشطة الاقتصادية في المملكة بشكل فعال وكفء من خلال تطوير بنية تحتية استراتيجية لهذا المشروع.

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وتضمن قرار مجلس الوزراء أن تقوم الشركة بتحقيق أكبر قدر من العائدات على الأصول، بما في ذلك ترشيد تكلفة إجمالي التملك؛ لتعظيم عائدات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية من مصادر مختلفة؛ لخفض الاعتماد على التمويل العام.

كما كلف مجلس الوزراء الشركة بوضع نموذج عالمي؛ لتقديم خدمات سكك حديدية عالية الكفاءة، وإعادة تنظيم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والشركة السعودية «سار» في منظومة واحدة.

وشددت توجيهات مجلس الوزراء على ضرورة توسيع ثقافة التركيز على العملاء من خلال تقديم خدمة جيدة مع تطبيق أفضل الممارسات العالمية في التكنولوجيا والابتكار؛ لتحسين أداء هذا القطاع الحيوي.