«تطوير مكة» توضح مواعيد تحرك قطار المشاعر المقدسة

نشرت هيئة تطوير منطقة مكة، جدول حركة قطار المشاعر المقدسة لنقل ضيوف الرحمن أيام التصعيد والإفاضة والنفرة.

وتضمّن الجدول مواعيد تحرك القطارات، ففي يومي الثامن والتاسع من ذي الحجة، ينقل الحجاج من منى إلى عرفات (التصعيد) الساعة الثامنة مساءً، والساعة الخامسة، والساعة 5:30 مساء، والساعة 11 صباحًا.

وفي يوم التاسع من ذي الحجة، يتحرك القطار لنقل الحجاج من عرفات إلى مزدلفة (الإفاضة) الساعة 6:55 صباحًا.

وينقل قطار المشاعر المقدسة ضيوف الرحمن، يوم الـ10 من ذي الحجة (يوم العيد)، من مزدلفة إلى منى (النفرة) الواحدة صباحًا والتاسعة صباحًا، وفي نفس اليوم يتم نقل ضيوف الرحمن، عبر محطات «عرفات 3 ومزدلفة 3، ومنى 1، ومنى 2، والجمرات» التاسعة صباحًا و12 ليلًا».

ويوم 11 و12 و13 الثانية صباحًا حتى الرابعة فجرًا (توقف)، ويوم 13 يتحرك القطار الساعة الرابعة فجرًا والسادسة مساء لنقل الحجاج عبر محطات «عرفات 3 ومزدلفة 3 ومنى 1 ومنى 2 والجمرات»، على أن تقفل بوابة المحطة قبل بداية أي حركة بـ50 دقيقة.