باشرت الجهات الأمنية في محافظة العارضة، مساء اليوم الجمعة، بلاغًا من أحد المواطنين، يفيد بعثوره على جثة مجهولة الهوية متحللة، خلف محطة وقود دبير. وقالت مصادر «عاجل»، إن الأدلة الجنائية والجهات الأمنية انتقلت إلى الموقع؛ لمعاينة الحادثة. وستوافيكم «عاجل» بالتفاصيل حال ورودها..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة متحللة في العارضة.. والجهات الأمنية تباشر التحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.