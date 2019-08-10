«أمانة الرياض» تحذر من الاستعانة بالعمالة غير المرخصة في ذبح الأضاحي

حذرت أمانة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، ضيوف الرحمن والزوار من الاستعانة بالعمالة غير المرخصة، في ذبح الأضاحي.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت الأمانة: «عزيزي صاحب الأضحية.. العمالة التي تستغل موسم الأضحى في ممارسة الذبح تخالف الأنظمة ولا تحمل شهادات صحية تضمن عدم نقلها للأمراض؛ فاحذر من الاستعانة بهم في ذبح أضحيتك».

وفي سياق ذي صلة بتصاريح الذبح، باشرت أمانة محافظة جدة، استقبال طلبات التصاريح المؤقتة للذبح داخل المطابخ المرخصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر التقديم في البلديات الفرعية ضمن الفترة المحددة اعتبارًا من الثاني إلى التاسع من ذي الحجة الجاري؛ بهدف تخفيف التزاحم على المسالخ النظامية والتيسير على أصحاب الأضاحي.

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وقالت مديرة إدارة المسالخ وأسواق النفع العام المهندسة عهود الشمراني: إنَّ البلديات الفرعية استقبلت منذ بداية التقديم إلى الآن، 43 رخصةً مؤقتةً. مشيرةً إلى أنّ الأمانة حدّدت مجموعةً من الاشتراطات الواجب توافرها في المطابخ الراغبة في الحصول على التصاريح المؤقتة ومنها استيفاء الاشتراطات الصحية، والالتزام بفترة التصريح والمحددة خلال أيام عيد الأضحى من 10-13/12/1440هـ إلى جانب توفير معدات ذبح المواشي وسلخها وشبكة تصريف وتوفير طبيب بيطري، إلى جانب النظافة وتوفير مصائد للحشرات فضلًا عن توفر رخصة سارية للمطبخ.

وأهابت الشمراني، بالمواطنين والمقيمين تجنُّب مواقع الذبح العشوائي والاعتماد على المسالخ النظامية والمطابخ المرخص لها بالذبح خلال الفترة المحددة لضمان التأكّد من سلامة الأضاحي وخلوّها من الأمراض أو الملوثات التي قد تنتج عن المواقع غير المستوفية للاشتراطات الصحية.

ودعت الشمراني، للإبلاغ عن مخالفات الذبح في المطابخ أو غيرها عبر الاتصال بهاتف البلاغات 940 أو من خلال المستكشف الجغرافي على موقع الأمانة أو من تطبيق البلاغات الجغرافية على الهواتف الذكية.