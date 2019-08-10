مليونا حاج على صعيد عرفات اليوم

فيما يقف على صعيد عرفات اليوم أكثر من مليوني حاج، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي لـ«دوت الخليج»، جاهزية كافة المواقع مع وجود قوة أمنية منظمة لتنظيم عمليات الدخول والخروج داخل قطار المشاعر، وأن جميع هذه العمليات تخضع لإجراءات التفويج والتنظيم التي تنفذها وزارة الحج والعمرة، منوها خلال المؤتمر الصحفي الثاني للجهات المشاركة والمنعقد في مركز العمليات الأمنية الموحد أمس بأن الانسيابية العالية التي تنفذها كافة الجهات تأتي لوصول الحجاج إلى المشاعر المقدسة.

15 مليون عبوة زمزم

أكد متحدث وزارة الحج والعمرة حاتم قاضي، نجاح المرحلة الأولى لنقل الحجاج إلى مشعر منى فيما سيتجه قرابة الـ150 ألف حاج إلى مشعر عرفات، مع جاهزية 350 ألف خيمة لاستقبال جميع هؤلاء الضيوف، موضحا أن نسبة الأعطال التي تعرضت لها الحافلات تصدر بنصف في المئة، وهذا الأمر يعود إلى جاهزية الحافلات التي لم يتجاوز عمرها الافتراضي سبع سنوات، إضافة إلى وجود غرفة عمليات لمتابعة كل ما يقدم من خدمات لجميع هذه الحافلات.

وأضاف أن الوزارة تقوم بمسح شامل لجميع مساكن الحجاج البالغ عددها 4 آلاف مسكن للتأكد من خلوها من جميع الحجاج، وأنهم متواجدون في المشاعر المقدسة، منوها بأن هنالك برنامجا خاصا للمرضى يتم نقلهم وبالتعاون مع وزارة الصحة عبر قوافل طبية مجهزة لإتمام مناسكهم.

وقال قاضي: إن «15 مليون عبوة زمزم تم توزيعها على ضيوف الرحمن مع توافر 600 ألف وجبة من برامج الإعاشة المسبقة التي تم تخصيصها للحجاج».

فيما أكد المتحدث الرسمي لأمن الدولة اللواء بسام عطية المتحدث الرسمي لرئاسة، أن ‫المملكة‬ تعاملت مع أقسى الحوادث والجرائم، ومن لا تردعه قداسة المكان ستردعه قواتنا الرادعة في الحق.

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256 مكتبا وهميا

أبان المتحدث الرسمي لقوات أمن الحج العميد سامي السريري، أنه «تم ضبط 256 مكتبا وهميا في مختلف مناطق المملكة، وأحيل المسؤولون عنها إلى الجهات الرسمية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، كما تمت إعادة 16903 أشخاص كانوا ينوون أداء نسك الحج من غير الحصول على تصريح حج نظامي، كما تمت إعادة 218.696 مركبة مخالفة لأنظمة وتعليمات الحج، كما تم الشروع في تطبيق النظام بحق 819 مقيما و49 ناقلا للحجاج بطريقة غير نظامية، كما تمت إعادة 476 مقيما صدرت رخص الإقامة لهم من خارج العاصمة المقدسة وإعادتهم إلى المكان الذي صدرت منه رخص الإقامة.

30 ألف كادر صحي

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي لـ«دوت الخليج» أن «السعودية تقدم أرقى الخدمات الطبية لضيوف الرحمن وبالمجان مع تقديم كافة وأحدث الطرق العلاجية التي يتم توفيرها من أجل سلامتهم»، منوها بأن جهاز بنان تتم الاستعانة به من أجل التعرف على هوية وحالة الحجاج حال وصولهم للمستشفى أو المراكز الطبية وهم لا يحملون الهويات التعريفية الخاصة بهم.

وأضاف أن «وزارة الصحة وعبر 30 ألف كادر صحي قدمت خدماتها للطوارئ لأكثر من 20 ألف حاج، وقدمت خدماتها للتنويم لـ1096 حالة، وفي العيادات الخارجية قدمت الخدمات 4617 حالة، أما الخدمات المقدمة في المراكز الصحية فقد تجاوزت 103 آلاف حالة، وفي العيادات المتنقلة تلقى الخدمات فيها قرابة 7500 حاج وحاجة، أجريت عملية قسطرة قلبية لـ158 حالة، كما أجريت عمليات جراحة قلب مفتوح لسبع حالات، وتجاوزت غسلات الفشل الكلوي أكثر من ألف غسلة، وأجريت أكثر من 51 عملية منظار».