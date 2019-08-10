طيران الأمن يؤمن تصعيد الحجاج لمشعر منى

رصدت «دوت الخليج» على متن مروحية من طراز إيرباص H145 التابعة لطيران الأمن ضمن منظومة رئاسة أمن الدولة، ومن على ارتفاع 2500 قدم ولمدة 90 دقيقة، أداء نحو 1.5 مليون حاج لصلاة الجمعة بالحرم المكي الشريف أمس، حيث توافد مئات الآلاف منهم لمشعر منى لقضاء يوم التروية تأسيا بالسنة النبوية.

رفع الجاهزية

يرفع طيران الأمن جاهزيته من فجر يوم التروية، من خلال استنفار القوى البشرية والفنية والطائرات المشاركة في مهمة الحج، كما يزيد الطلعات الجوية لمتابعة الحالة الأمنية والوقوف عن كثب على حركة الحجيج خلال تنقلهم بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وتحلق 4 مروحيات خلال الطلعة الجوية الواحدة، انطلاقا من القاعدة الجوية الموسمية بالمشاعر المقدسة باتجاه الحرم المكي الشريف الذي امتلأ صحنه وأروقته وأدواره بضيوف الرحمن الذين أدوا صلاة الجمعة محرمين ملبيين «لبيك اللهم لبيك»، إيذانا بتصعيدهم إلى مشعر منى في أجواء روحانية مطمئنة.

المسح الأمني

حلقت المروحيات الأربعة من طروز «S-92، البلاك هوك، إيرباص H145» متعددة المهام بسماء مشعر منى، للقيام بمهام المسح الأمني والاستطلاع الجوي والإسناد ورصد الحركة المرورية، ومراقبة حركة الحجيج بمنافذ مكة المكرمة البرية والطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، ورصد الحجاج غير النظاميين الذين يحاولون اختراق الطوق الأمني متسللين لمكة المكرمة للدخول للمشاعر المقدسة، بالإضافة إلى نقل معلومات المسح والاستطلاع للجهات المعنية بأمن الحج، وتقديم الدعم الأمني واللوجستي للقطاعات الأمنية والخدمات الإنسانية، وتسيير رحلات جوية لمسؤولي القطاعات الحكومية لمتابعة سير أعمال مهمة الحج.

الاستجابة الفورية

يذكر أنه تم تشغيل كامل قاعدة طيران الأمن العام الموسمية بالمشاعر المقدسة، إضافة لقاعدة طيران الأمن في منطقة مكة المكرمة التي دعمت بقوى بشرية وطائرات إضافية وتجهيزات فنية مختلفة تغطي كامل أجواء مكة المكرمة والطرق المؤدية إليها وتضمن الاستجابة الفورية لأي حالة تستدعي المشاركة، كما أن جميع الطائرات المشاركة ذات إمكانات كبيرة وتجهيزات متطورة بقيادة كوادر مميزة ذات خبرة كبيرة اكتسبتها من المشاركات المتعددة على مدى السنوات الماضية ما يمكنها من أداء مهامها على مدار الساعة وبكفاءة واقتدار.

مهام المروحيات:

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- المسح الأمني والاستطلاع الجوي والإسناد

- رصد الحركة المرورية

- مراقبة حركة الحجيج بمنافذ مكة المكرمة البرية والطرق المؤدية إلى المشاعر

- رصد الحجاج غير النظاميين الذين يحاولون اختراق الطوق الأمني متسللين لمكة المكرمة

- نقل معلومات المسح والاستطلاع للجهات المعنية بأمن الحج

- تقديم الدعم الأمني واللوجستي للقطاعات الأمنية والخدمات الإنسانية

- تسيير رحلات لمسؤولي القطاعات الحكومية لمتابعة سير الحج.