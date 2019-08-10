4 مواقع للإيواء بالمشاعر

أكملت قوات الدفاع المدني بالحج استعداداتها لرفع مستوى الجاهزية لكافة الجهات المعنية لمواجهة المخاطر المحتملة المحددة في الخطة العامة للطوارئ بالحج، والتي يأتي من أهم أولوياتها إخلاء المتضررين من الحجاج وتوفير الملاذ الآمن لهم، وقد تم تجهيز 4 مراكز للإيواء بالمشاعر المقدسة لاستقبال الحجاج والمستفيدين من الإخلاء في حالات الطوارئ بمساحة إجمالية تصل إلى 400 ألف م2، تشمل «مركز الإيواء بمزدلفة، مركز الإيواء بمنى، مركز الإيواء بعرفة 1، مركز الإيواء بعرفة 2»، بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف حاج، إضافة إلى مواقع الإيواء المؤقتة في العاصمة المقدسة والمتمثلة في المنشآت التعليمية والرياضية وصالات الأفراح وغيرها، والتي تهدف إلى حماية حجاج بيت الله الحرام وتوفير سبل الراحة لهم بما يمكنهم من إتمام مناسكهم في كافة الظروف.

وأوضح مدير إدارة الحماية المدنية بالحج العميد الدكتور محمد الشمراني، أن هناك خطة متكاملة لإخلاء الحجاج إلى مراكز الإيواء حال حدوث أي طارئ، ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة ومؤسسات الطوافة، حيث يشرف الدفاع المدني على كافة الجهات المعنية بتشغيل تلك المراكز وتوفير كافة المستلزمات الإغاثية من طعام، وكساء وخدمات صحية واجتماعية للمتضررين من الحجاج.

ولفت إلى وجود مندوبين من كافة الجهات المعنية في مركز عمليات الطوارئ بالحج يعملون على مدار الساعة، من خلال منظومة واحدة لتنسيق الجهود بما يضمن توفير كافة متطلبات تنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج، وفقاً للمهام والمسؤوليات المحددة لتحقيق الاستجابة السريعة في التعامل مع الحالات الطارئة.