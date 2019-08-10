4 مواقع للإيواء بالمشاعر

وأوضح مدير إدارة الحماية المدنية بالحج العميد الدكتور محمد الشمراني، أن هناك خطة متكاملة لإخلاء الحجاج إلى مراكز الإيواء حال حدوث أي طارئ، ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة ومؤسسات الطوافة، حيث يشرف الدفاع المدني على كافة الجهات المعنية بتشغيل تلك المراكز وتوفير كافة المستلزمات الإغاثية من طعام، وكساء وخدمات صحية واجتماعية للمتضررين من الحجاج.
ولفت إلى وجود مندوبين من كافة الجهات المعنية في مركز عمليات الطوارئ بالحج يعملون على مدار الساعة، من خلال منظومة واحدة لتنسيق الجهود بما يضمن توفير كافة متطلبات تنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج، وفقاً للمهام والمسؤوليات المحددة لتحقيق الاستجابة السريعة في التعامل مع الحالات الطارئة.
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