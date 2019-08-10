وتضمن برنامج الإرشاد (أندرويد، أبل)، ودليل مشعري منى وعرفات الإرشادي بصيغة pdf، والخرائط الإرشادية للمنطقة المركزية للحرم المكي والمسجد النبوي ومشعري منى وعرفات وحي العزيزية بمكة المكرمة، وتبليغ إرشاد التائهين الإلكتروني عبر الرابط www.scouts.org.sa/haj.
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية الكشافة تطلق تطبيقات إلكترونية في المشاعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.