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جمعية الكشافة تطلق تطبيقات إلكترونية في المشاعر

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كشف المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمنافذ الدكتور عبدالله الفهد، إصدار المعسكرات أمس برامج الإرشاد الإلكتروني لموسم حج هذا العام، من خلال موقعها على الإنترنت عبر الرابط www.scouts.org.sa.

وتضمن برنامج الإرشاد (أندرويد، أبل)، ودليل مشعري منى وعرفات الإرشادي بصيغة pdf، والخرائط الإرشادية للمنطقة المركزية للحرم المكي والمسجد النبوي ومشعري منى وعرفات وحي العزيزية بمكة المكرمة، وتبليغ إرشاد التائهين الإلكتروني عبر الرابط www.scouts.org.sa/haj.


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