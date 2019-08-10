فنادق جدة في صدارة الأعلى دخلا بالشرق الأوسط

المدن والأسواق الأعلى في متوسط المعدل اليومي
المدينة// السوق// المتوسط بالريال
دبي// نخلة جميرا// 1492
جدة// جدة// 975
دبي// مرسى دبي/ جميرا بيتش ريزيدنس// 836.2
المدن والأسواق الأعلى في نسب الإشغال
دبي // مرسى دبي / جميرا بيتش ريزيدنس// 84%
دبي // خور دبي / فستيفال سيتي// 81% 3-
القاهرة// القاهرة// 79%
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