فنادق جدة في صدارة الأعلى دخلا بالشرق الأوسط

توقع تقرير دولي في قطاع الضيافة أصدرته كوليرز إنترناشيونال لشهر يوليو حول أسواق الفنادق في الشرق الأوسط لسنة 2019، أن تحل فنادق جدة في المركز الثاني بالشرق الأوسط في متوسط المعدل اليومي «إجمالي دخل الغرف/ عدد الليالي المشغلة»، بمعدل 975 ريالا يوميا خلال عام 2019.

المدن والأسواق الأعلى في متوسط المعدل اليومي

المدينة// السوق// المتوسط بالريال

دبي// نخلة جميرا// 1492

جدة// جدة// 975

دبي// مرسى دبي/ جميرا بيتش ريزيدنس// 836.2

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المدن والأسواق الأعلى في نسب الإشغال

دبي // مرسى دبي / جميرا بيتش ريزيدنس// 84%

دبي // خور دبي / فستيفال سيتي// 81% 3-

القاهرة// القاهرة// 79%